MSB açıkladı: Pençe-Kilit bölgelerinde 8 terörist etkisiz hâle getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi MSB duyurdu.

MSB açıkladı: Pençe-Kilit bölgelerinde 8 terörist etkisiz hâle getirildi
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:37

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #MSB #Pençe-Kilit operasyonu #Pençe-Kilit

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