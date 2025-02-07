MSB açıkladı: Pençe-Kilit bölgelerinde 8 terörist etkisiz hâle getirildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi MSB duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli??— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/pN89m5j89I
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