MSB açıkladı: Pençe-Kilit bölgelerinde 8 terörist etkisiz hâle getirildi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:37

Güncelleme: 07.02.2025 - 11:38

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.