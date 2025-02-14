MSB duyurdu: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, resmi sosyal medya hesabından 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:01

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."


Etiketler: #MSB #Milli Savunma Bakanlığı

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