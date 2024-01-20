MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek” denildi.
Ara, bul, yok et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla… pic.twitter.com/kQWXzzWybJ
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