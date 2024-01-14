MSB: Metina ve Gara'da 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 14.01.2024 - 20:59

Güncelleme: 14.01.2024 - 21:46

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."