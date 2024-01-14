MSB: Metina ve Gara'da 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
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