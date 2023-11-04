MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine hava harekatı yapıldı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 21:33

Güncelleme: 04.11.2023 - 21:33

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek ve Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek için Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde saat 19.30’da hava harekatı icra edildi.

Hava harekatında terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve barınaklardan oluşan 15 hedef imha edildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tek bir terörist kalmayana kadar azim ve kararlılıkla mücadele edeceği belirtilirken sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel yapılar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin aldığı kaydedildi.