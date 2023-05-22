Şehit Gaffar Okkan için de oy verin!

22 Mayıs 2023 Pazartesi

Leonard Cohen’in şarkısındaki gibi: “Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini...”

İktidara sorsan HÜDA PAR’ın Hizbullah terör örgütüyle ilişkisi yok!

Kuranlar-örgütleyenler Hizbullahçı, salladıkları bayraklar-astıkları fotoğraflar Hizbullah’tan, politikaları Hizbullah’ın devamı, adı bile Hizbullah’ın aynısı...

Gelgelelim, herkesin bildiğini sizin bilmenizi istemiyorlar.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve beş polis arkadaşı, 24 Ocak 2001’de şehit edildi. Öyle bir saldırıydı ki olay yerinde 16 farklı silahtan 469 mermi bulundu. Emin olmak için, her şey bittikten sonra arabanın kapısını açmış, Okkan’ın cansız bedenine ateş etmeye devam etmişlerdi. Başından, yirmiye yakın mermi çıktı.

Öfkenin nedeni belliydi. Gaffar Okkan, mezar evlerle domuz bağlarıyla ölüm dağıtan Hizbullah’a, ardı ardına operasyon yapıyordu. Örgüt lideri Hüseyin Velioğlu, tam bir yıl önce öldürülmüştü. Okkan, bir yılda örgüte 805 operasyon yaptı. 2 bin 869 kişi gözaltına alındı, 1835’i tutuklandı. 153 faili meçhul dosya aydınlatıldı.

‘CAMİYE AYAKKABIYLA GİRDİ’ YALANI

Seçim kavgasının ardından merak ettim. Acaba AKP’nin Meclis’e soktuğu HÜDA PAR, Okkan hakkında, bugün ne düşünüyor?

HÜDA PAR’ın bugün kitlesel yayın organları var: Doğruhaber günlük gazetesi, İlkha Haber Ajansı...

İşte bu yayın organlarını açıp, Şehit Gaffar Okkan hakkında yazılanları taradım.

- 27 Ocak 2016 tarihli “İşkenceler Gaffar Okkan’ın Talimatıyla Yapılıyordu” başlıklı haberde şu yazıyor: “18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır Emniyet müdürü olarak atanan Gaffar Okkan, birçok hukuksuz gözaltı, işkence ve adam kaçırmaları ile kendinden söz ettirdi.”

- 24 Ocak 2016 tarihli “Okkan döneminde müminelerin iffetlerine dokunuldu” başlıklı haber, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Temel’in açıklamalarını içeriyor: “Diyarbakır camilerinde Kuranıkerim dersi alan çocuklara ilk yoğun baskınları Gaffar Okkan yaptı. Okkan, sırf inançlarından dolayı çok sayıda kişiyi vahşi işkencelerden geçirdi.”

Okkan’ın yönettiği Diyarbakır Emniyeti’ne, “Camiye ayakkabıyla girdiler”den tecavüze dair birçok suçlama, aynı açıklamada var.

- 21 Ağustos 2014 tarihli “TRT ‘Gaffar Okkan’ filmi ile neyi amaçlıyor” başlıklı haber, Gaffar Okkan’ı anan TRT’yi hedef alıyor:

“Ana akım ve sol medyada yere göğe sığdırılamayan Gaffar Okan, Diyarbakır’da neler yaptı? Sorunun en güzel cevabını 1997 ile 2001 yılları arasında Diyarbakır’da camilerde Kuran dersi alan çocuklar verecektir. O günün çocukları -bugünün gençleri- polislerin Allah’ın evine nasıl ayakkabılar ile girdiğini, daha karakola götürülmeden camilerde kendilerine nasıl işkenceler yapıldığını anlatacaklardır.”

FETÖ’CÜ İLAN EDİLMİŞ

- 12 Aralık 2019 tarihli haber, Okkan-Diyarbakırspor ilişkisini hedef alıyor: “Bir dönem Gaffar Okkan tarafından ‘Devlet tarafından daha rahat kullanılabilsin’ diye birinci lige çıkarılan Diyarbakırspor...”

- 29 Temmuz 2016 tarihli haber, 15 Temmuz sonrası, “Darbeci yargının kararları yok sayılsın” başlığını taşıyor. İktidar ile FETÖ kavgasının ardından, Gaffar Okkan, FETÖ’cü ilan edilmiş. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Hizbullah davaları avukatı Hüseyin Yılmaz, haberde şunu söylüyor: “1997 yılı sonunda Diyarbakır’a Emniyet müdürü olarak gönderilen Gaffar Okkan, cami çalışmaları dahil tüm İslami çalışmaları bitirmek için paralel yapı ile beraber çalıştı.”

Yayınlarda Hizbullah’ın mesajları halen yayımlanıyor. Hizbullah kurucusu ve polis operasyonuyla öldürülen Hüseyin Velioğlu’ndan “şehit” diye bahsediliyor.

Hepsini geçtim, HÜDA PAR yayınlarını okuyan biri, yaşasa Gaffar Okkan’ı bugün de öldürür. Okkan, HÜDA PAR yayınlarında ölümü hak etmiş bir isim olarak anlatılıyor.

Bugünkü AKP iktidarı ise bu anlayışın sırtını sıvazlıyor.

AKP MEDYASI DA AYNI TELDEN

Bir ilginç nokta daha var...

HÜDA PAR yayınlarında, en çok referans verilen makaleyi, iktidar medyası yazmış. AKP’ye yakın Milat gazetesinin yazarı Erdal Şimşek, 3 Şubat 2016 tarihli “Bilinenlerin dışında bir Gaffar Okkan” başlıklı makalesinde, adeta “İyi oldu” demiş:

“Ali Gaffar Okkan kesinlikle sadece bir polis değildi. O bir PROJE idi. İttihat Terakki’den bu yana Kürtlerin dinden uzaklaştırılması projesinin zirvesi idi. Okkan’ın en büyük özelliği, görev yaptığı her yerde Müslümanlara işkence ve zulüm etmesi idi.”

Ömrü devlete hizmetle geçmiş, Hizbullah terörünü bitirmeye çalışırken katledilmiş Gaffar Okkan hakkında, HÜDA PAR medyasında yazılanlar böyle. Suikast adeta kutsanıyor. Garip ama AKP medyası da Okkan konusunda benzer bir dil kullanıyor. Son yıllarda, devletin tepesinde, Gaffar Okkan’ın unutulmasının sırrı belki de burada! Okkan’ın katillerinin birer birer salınması belki de bu yüzden!

“Terörle ittifak kuruldu” yerine belki de “Terör ittifakı kuruldu” demek daha doğru. 28 Mayıs, bu ittifakın devletin merkezinde olup olmayacağına da karar verilme tarihi.

Şarkı devam ediyor: “Herkes biliyor iyi adamların kaybettiğini, herkes biliyor dövüşün hileli olduğunu...”