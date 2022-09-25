MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı için 9 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" ifadelerine yer verildi.
Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti. #MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2022
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