MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı için 9 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 18:29
MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı için 9 gemi daha yola çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" ifadelerine yer verildi.

 


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