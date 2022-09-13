MSB: Tahıl sevkiyatında 7 gemi daha yola çıktı

13 Eylül 2022 Salı, 09:03

Tahıl sevkiyatı kapsamında 7 gemi daha yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak 7 gemi daha hareket etti" denildi.