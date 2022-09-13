MSB: Tahıl sevkiyatında 7 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 7 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.
Tahıl sevkiyatı kapsamında 7 gemi daha yola çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak 7 gemi daha hareket etti" denildi.
Tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak 7 gemi daha hareket etti.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2022
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?
- 'O laf Mustafa Kemal'e ait'