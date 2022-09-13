MSB: Tahıl sevkiyatında 7 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 7 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 09:03
MSB: Tahıl sevkiyatında 7 gemi daha yola çıktı
Abone Ol google-news

Tahıl sevkiyatı kapsamında 7 gemi daha yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak 7 gemi daha hareket etti" denildi. 

 


gemi tahıl sevkiyatı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler