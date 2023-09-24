MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama, MSB'den geldi.

DHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 15:50
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. 


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