MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı MSB yaptı.

DHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 11:00
MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" denildi. 


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