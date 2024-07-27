MSB: Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonlarda 25 hedef imha edildi
Milli Savuma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini ve 25 hedefin imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Düzenlenen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Pençelerimizle teröristlerin inlerini paramparça ediyoruz! ????#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/35MIo0iOfN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2024
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