MSB: 'Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefi imha edildi'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefinin imha edildiği duyuruldu.

ANKA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 00:52
MSB: 'Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefi imha edildi'
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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

“PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 26 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edilmiştir.”



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