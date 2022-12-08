MSB kura çekimleri yapıldı mı? MSB kura çekimi sonuçlarına nasıl bakılır?

08 Aralık 2022 Perşembe, 13:20

Yurttaşlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Kura çekimi sonuçlarına nereden bakılacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MSB KURA ÇEKİMLERİ YAPILDI MI?

MSB kura çekimleri, 8 Aralık saat 10:30'da Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, noter huzurunda yapılmaya başlandı.

MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Milli Savunma Bakanlığının resmî https://personeltemin.msb.gov.tr/IsciAlimSonuc/IsciAlimSonuc internet sitesi üzerinden yayımlanacak.