MSB kura çekimleri yapıldı mı? MSB kura çekimi sonuçlarına nasıl bakılır?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 115 işçi alımı kura çekimleri merakla bekleniyor. Peki, MSB kura çekimleri yapıldı mı? MSB kura çekimi sonuçlarına nasıl bakılır? 2022 MSB 115 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 13:20
MSB kura çekimleri yapıldı mı? MSB kura çekimi sonuçlarına nasıl bakılır?
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Yurttaşlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Kura çekimi sonuçlarına nereden bakılacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MSB KURA ÇEKİMLERİ YAPILDI MI?

MSB kura çekimleri, 8 Aralık saat 10:30'da Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, noter huzurunda yapılmaya başlandı.

MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Milli Savunma Bakanlığının resmî https://personeltemin.msb.gov.tr/IsciAlimSonuc/IsciAlimSonuc internet sitesi üzerinden yayımlanacak. 

 

 

 


Milli Savunma Bakanlığı MSB kura çekimi

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