MSB: Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı

10 Eylül 2022 Cumartesi, 10:24

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti. Ayrıca bugün 12 geminin de denetlenmesi planlandı" denildi.