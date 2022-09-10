MSB: Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukyrana limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

DHA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 10:24
MSB: Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti. Ayrıca bugün 12 geminin de denetlenmesi planlandı" denildi.

 


MSB tahıl sevkiyatı Tahıl gemi Ukrayna

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler