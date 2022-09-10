MSB: Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukyrana limanlarından hareket ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti. Ayrıca bugün 12 geminin de denetlenmesi planlandı" denildi.
Tahıl sevkiyatı kapsamında;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2022
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti. Ayrıca bugün 12 geminin de denetlenmesi planlandı.#MSB
Video Haberler
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- 'Operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum'
- Kraliçe Elizabeth'in son fotoğrafı ortaya çıktı
- 'Sanatçılar zorla görevlendirildi' iddiası
- İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
- Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan rüzgarı
- İzmir Marşı'nı söylerken bir kişi sahneye atladı
- Kararsız seçmen yönünü seçmeye başladı