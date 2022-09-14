MSB: Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha yola çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.
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