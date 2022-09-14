MSB: Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:20

Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.