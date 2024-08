MSB yetkilisinden terörle mücadele açıklaması: Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz

Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:41

Güncelleme: 08.08.2024 - 12:41

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) üst düzey bir yetkili, son dönemde Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının artmasının kapsamlı ve sürekli operasyon evresine geçilmesiyle ilgili olduğunu belirterek, "Oradaki mağaralarda kalan teröristler var, onlar yavaş yavaş temizleniyor. Orası tamamen temizleninceye kadar operasyonlar devam edecek. Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz" dedi. Yüksek Askeri Şura kararlarına dair ise yetkili, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi 400’den fazla albayın emekli edildiği bilgisi doğru değildir, abartılı bir ifadedir. Emekli edilen albay sayısı çok daha azdır" diye konuştu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Sözlerine Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü kutlayarak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Aktürk, "60 yıl önce Kıbrıs’a düzenlenen hava harekâtında esir düşen ve Rumlar tarafından acımasızca yapılan işkence sonucu Cumhuriyet Dönemi'ndeki ilk hava harp şehidimiz olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve Kıbrıs’ta kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi. Aktürk, şunları kaydetti:

"SON BİR HAFTADA 64 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ile sürdürmektedir. Operasyonlarla, son bir haftada 64 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 796’sı Irak’ın, 856’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bin 652 olmuştur.

Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mağara ve sığınak tespit etmiştir. Tespit edilen mağara ve sığınaklar dâhil arama-tarama faaliyetlerinde muhtelif miktarda; el yapımı patlayıcı, el ve keskin nişancı dürbünü, telsiz, jeneratör, termal şemsiye, havan, roketatar ve keskin nişancı mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 7 Ağustos’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

"HUDUTLARIMIZDA SON BİR HAFTADA 395 ŞAHIS YAKALANDI''

Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda, son bir hafta içerisinde, 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 807 olmuştur. Son bir haftada engellenen 973 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 67 bin 948’e ulaşmıştır.

Sayın Bakanımız, 2 Ağustos’ta ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı ile bir araya gelmiş, 6 Ağustos’ta Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılmış, 7 Ağustos’ta Lefkoşa ve Hartum Büyükelçilerimizi kabul etmiştir.

İsrail, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve sorun daha büyük bölgesel felakete dönüşmeden saldırılarını bir an evvel durdurmalı ve kalıcı çözüme yönelik adımlar atmalıdır. Uluslararası toplum da on binlerce masum çocuğu öldüren ve bölgemizi felaketin eşiğine sürükleyen İsrail karşısında artık kararlı bir tavır takınmalı ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme dur demelidir. Ülkemiz, Gazze’de katliamın sona ermesi, Filistin devletinin kurulması ve bölgemizde kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla sürdürülen çabalara her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir.

"54 HELİKOPTER İLE DESTEK SAĞLANDI''

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olunmaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar 18 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 54 helikopter ile bin 30 sorti yapılarak destek sağlanmıştır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda OMTAS kuleli zırhlı tanksavar aracı, mini akıllı mühimmat ve NEFER kuleli zırhlı muharebe aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Ayrıca, Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında 1 adet T-70 helikopterinin muayene ve kabul faaliyetleri TUSAŞ tesislerinde tamamlanarak Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır."

Terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarının Irak'ın kuzeyinde pek çok askerin şehit olduğu iddialarına ilişkin MSB yetkilisi, "Pençe bölgesindeki operasyonlarımız etkili ve başarılı şekilde devam ediyor. Irak ile koordinasyonumuz hem olumlu, hem de her geçen gün artarak devam ediyor. Dönem dönem terör örgütüne müzahir basın-yayın organları ve sosyal medyada gerçek dışı bazı yayınlar yapılıyor. Bunlar terör örgütünün son çırpınışlarından başka bir şey değil. Operasyon bölgesi, de çatışmalar, sızma çabaları oluyor. Bunları biz kamuoyuna şeffaf şekilde açıklıyoruz. Bunun dışında terör örgütüne müzahir yayın organları tarafından yapılan gerçek dışı bütün açıklamalara ihtiyatla yaklaşılmasını tavsiye ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarının dışındaki açıklamalar dikkate alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Son dönemde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının artmasının kapsamlı ve sürekli operasyon evresine geçilmesiyle ilgili olduğunu kaydeden yetkili, "Oradaki mağaralarda kalan teröristler var, onlar yavaş yavaş temizleniyor. Orası tamamen temizleninceye kadar operasyonlar devam edecek. Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz" diye konuştu.

Bakanlık yetkilisi, terörle mücadede Irak hükümeti ile koordinasyonun nasıl devam ettiği ve ortak bir operasyon yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Irak ziyaretinde alınan kararlar çerçevesinde Irak hükümeti ile koordineli çalışmaların olumlu olarak devam ettiğini belirtti. Yetkili, "Hem sahada hem de Irak tarafından alınan son kararlarda bunu açıkça görüyoruz. PKK’nın ‘yasaklı örgüt’ ilan edilmesi önemli bir adım ama biz tamamen 'terör örgütü' ilan edilmesini bekliyoruz. PKK ile bağlantılı üç organizasyonun kapatılmasını da önemsiyoruz. Sahadaki işbirliğinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN YENİ BİR SALDIRI ENDİŞESİYLE SDG'LİLERİ BURAYA SEVK ETTİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ''

Suriye'nin kuzeyinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalara ilişkin bir soru üzerine de yetkili, "Bu çatışmalar dönem dönem alevleniyor. Çünkü Deyrizor bölgesinde terör örgütü SDG ve YPG’nin yapmaya çalıştığı işlere oranın gerçek sahipleri olan yerel halk karşı çıkıyor. ABD’nin de o bölgeye oraya bir miktar SDG’liyi sevkettiğine dair bilgiler var. İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik sonrası İran’ın bazı ABD üslerine de saldırısı olmuştu. ABD’nin yeni bir saldırı endişesiyle SDG’lileri bu bölgeye sevk ettiğini değerlendiriyoruz" dedi.

"GEREKLİ KARŞILIĞI MİSLİYLE VERİRİZ''

MSB yetkilisi, Rusya ile Suriye rejiminin Ayn-el Arap bölgesinde ortak üs kurduğu yönündeki haberlere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD ve Rusya ile iki mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakatlar kapsamında; terörist unsurların belli bir bölgeye çekilmesiyle ilgili tedbir alınması yer alıyordu. Biz o günden bugüne kadar bu kapsamda yapılacak her türlü çalışmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Orada da Ruslar ile rejimin bir faaliyeti olduğu açık ve bizim tespitlerimizde de bu var. Bu çalışmayı terör örgütü PKK/SDG/PYD-YPG varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz ve yakinen de gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim için esas olan sınırlarımızın, halkımızın güvenliğidir. O bölgelerden bize herhangi bir taciz, saldırı olması durumunda da gerekli karşılığı her zaman misliyle veririz."

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin son toplantısında alınan kararlara ilişkin değerlendirmesi sorulan yetkili, "Türkiye’nin hava ve füze savunmasını bir bütünlük halinde, çok katmanlı olacak şekilde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir" dedi.

"400'DEN FAZLA ALBAYIN EMEKLİ EDİLDİĞİ BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL''

Yüksek Askeri Şura toplantısının kararlarına ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, "MSB tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve tüm TSK’nın katılımı ile yaklaşık 1 yıl süren, titiz bir çalışma yapılmaktadır" dedi. Yetkili, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada iddia edildiği gibi 400’den fazla albayın emekli edildiği bilgisi doğru değildir, abartılı bir ifadedir. Emekli edilen albay sayısı çok daha azdır. Emekli bildirimleri personelin kişilik haklarını korumak maksadıyla sadece ‘kişiye özel’ yapılmaktadır. Emekli edilen albaylarla ilgili ortaya atılan iddialar doğru olmadığı gibi, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda 455 albayın görev süresi 2 yıl süreyle uzatılmıştır. TSK’da her bir personel kıymetlidir. Emeklilikle ilgili yapılan tüm değerlendirmeler TSK’nın ihtiyaçları, personelin mesleki safahati ve kadro durumuna göre yapılmaktadır."