MSB’den 'Irak’ta helikopter düştü' iddialarına yalanlama

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 22:28

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 22:28

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Irak’ın kuzeyinde TSK’ye ait helikopterin düştüğü” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

BAZI SİTELER VE HESAPLARDAN PAYLAŞIM YAPILDI

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın birtakım sosyal medya hesaplarında “Irak’ın kuzeyindeki Duhok’ta TSK’ye ait helikopterin düştüğü”ne ilişkin iddia yer aldı.

'TSK'YE AİT UÇUŞ YOK'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK’ye ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.