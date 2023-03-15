MSB’den 'Irak’ta helikopter düştü' iddialarına yalanlama

Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü iddialarına ilişkin MSB'den açıklama geldi. Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, TSK’ye ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığı kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 22:28
MSB’den 'Irak’ta helikopter düştü' iddialarına yalanlama
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Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Irak’ın kuzeyinde TSK’ye ait helikopterin düştüğü” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

BAZI SİTELER VE HESAPLARDAN PAYLAŞIM YAPILDI

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın birtakım sosyal medya hesaplarında “Irak’ın kuzeyindeki Duhok’ta TSK’ye ait helikopterin düştüğü”ne ilişkin iddia yer aldı.

'TSK'YE AİT UÇUŞ YOK'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK’ye ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.


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