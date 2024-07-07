MSB'den 'Kilit kapanıyor' mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden 'Kilit kapanıyor' notuyla görüntü paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin görüntü paylaşıldı.
'Kilit kapanıyor, kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor' notuyla paylaşılan görüntülerde, terör hedeflerine yönelik yapılan atışlar yer aldı.
Bakanlık, son 4 günde 'Kilit kapanıyor' notuyla 4'üncü kez paylaşım yaptı.
Kilit kapanıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2024
Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor!
??Irak’ın Kuzeyi#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5gXJUkrPg5
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