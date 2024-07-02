MSB'den olaylara ilişkin ilk açıklama: ‘Oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı…’
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler “Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir” ifadelerini kullandı. Güler'in Suriye'nin kuzeyinde Türk bayraklarına yapılan saldırıya ilişkin konuşmaması dikkat çekti.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlık’ta gerçekleştirilen ve TSK Komuta Kademesinin, Bakan Yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısında konuştu.
Güler, şunları söyledi:
“Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır.”
Güler’in Suriye’nin kuzeyinde yaşanan Türk bayraklarına saldırı ve Türk tırlarının yakılmasına değinmemesi dikkat çekti.
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