MSG Tower davasında ilk duruşma: 'Üç maymunu oynuyorlar'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:41

Güncelleme: 05.03.2024 - 17:45

Depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden yurttaşların adalet mücadelesi sürüyor. İlk depremde bir yarısı ikinci depremde diğer yarısı yıkılan ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği İskenderun MCG Tower Davası'nın ilk duruşması dün tamamlandı.

14 katının 9'unun kaçak çıkıldığı ortaya çıkan binaya ilişkin davada tutuklu sanık bulunmazken yaklaşık 4 saat süren duruşmada sanık avukatları suçlamaları suçlamaları reddetti.

FESİH VAR BİLGİLENDİRME YOK

Yapı denetimde mimari proje denetçisi sanık Hatice Sezer'in avukatı, yıkımın nedeninin depremin büyüklüğü olduğunu belirtirken Hatay Yapı Denetim'in sahibi sanık Sakin Karaömer ise inşaat devam ederken mimari projeye aykırı işlemleri tespit etmeleri sebebi ile aralarındaki sözleşmeyi feshettiklerini ancak bu durumu belediyeye bildirmediklerini belirtti. Müşteki avukatı Bülent Akbay ise sanıkların iddiasının aksine 2007 yönetmeliğine de uyulmadığını belirterek sanıkların tutuklanmasını, suç vasfının bilinçli taksirden olumlu kasta değiştirilmesini ve yeniden bilirkişi raporu tanzim edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti açıklanan arar kararda delillerin sunulmasına, tüm sanıklar için yurt dışı çıkma yasağı devamına, adli kontrol hükümleri devamına ve keşif yapılmasına karar verildi. İkinci duruşma 31 Mayıs 2024'te yapılacak.

"BURADAN İHMALDEN FAZLASI VAR"

Duruşmayı gazetemize değerlendiren Avukat Bülent Akbay, "Herkes üç maymunu oynuyor. Kimse yaşanan acının da bunun sorumluların da farkında değil. Herkes depremi unutmuş, yargı ise sanki trafik kazası olmuş gibi davayı yorumluyor" dedi. "Bu aşamadan sonra neyin keşfi neden yapılacak anlamadım" diyen Av. Akbay, "Yine söylüyorum. Burada yapılanlar ihmalden fazlası. Sonuçları göze alınarak yapılmış her şey. O yüzden de sanıklar olası kast ile yargılanmalı. Duruşmaya gelmeyen şantiye şefi için bile bir karar yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan kayıp yakınları ve avukatlar, duruşma sonrası basın açıklaması yaptı.

"TELEFONLARIMIZ TOPLATILDI"

Öte yandan kayıp yakınları ve avukatlar, duruşma sonrası basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan kayıp yakını Süheyl Sümbültepe şunları söyledi:

"Duruşma öncesi telefonlarımız toplandı. Duruşmada gördüğümüz, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan bir insan topluluğuydu. Maalesef bugünkü duruşmadan hiçbir aksiyon alınmadı. Yetkililere ne sorsak, 'Bilmiyorum, haberimiz yok' yanıtı aldık. Duruşma yapılmış oldu ama bir şey değişmedi. Geç gelen adalet adalet değildir. Yargıyı bu konuda daha sorumlu davranmaya, kamuoyunu ise davamız sahip çıkmaya davet ediyoruz."