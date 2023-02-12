Mucizenin adı 7 aylık Hamza bebek... 140 saat sonra kurtarıldı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 01:39

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 03:20

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesindeki arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde yıkılan bir binada çalışma yaptı.

Enkazın içerisine giren bir itfaiyeci, ağlayan bir bebeğin sesini duydu. Enkaz altında kaldığı tespit edilen 7 aylık Hamza bebek, ekiplerin çalışması sonucu, depremden 140 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Hamza bebek, ambulansa alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden 140 saat sonra kurtarılan Hamza bebeğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hamza bebek yedi aylık. 140 saat sonra kurtarıldı. Şimdi tedavisi için doktor amcalarına, ablalarına emanet."