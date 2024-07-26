Mudanya'da sağanak: Sahil yolu göle döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak, sahil yolunu göle çevirirken, sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:58
Mudanya'da sağanak: Sahil yolu göle döndü
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Mudanya ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Halitpaşa Mahallesi'nde sokak ve caddeler su altında kalırken, sahil yolu göle döndü.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, araçlar sular içinde kaldı. Belediye ekiplerinin su tahliyesinin ardından kapanan yollar, yeniden trafiğe açıldı. 


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