Müge Anlı’daki o sözler ATV'yi rahatsız etti: 'Torpilim mi var?' diyerek isyan etmişti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, dolandırıcılık iddiasıyla stüdyoya gelen bir gencin Türkiye’deki istihdam sorununa dair kurduğu cümleler sansüre takıldı. Sevgilisi tarafından 1 milyon TL dolandırıldığını iddia eden 24 yaşındaki Rümeysa Eda Dağlar, canlı yayında Müge Anlı’nın sorularını yanıtlarken toplumsal bir yaraya parmak bastı ancak bu sözler kanal yönetimini rahatsız etti.

"BİZ DOĞRU DÜZGÜN İŞ BULAMAYAN ZAVALLI GENÇLERİZ"

Programda bir markette çalıştığını belirten Dağlar'a Müge Anlı, "Neden kendi mesleğini yapmıyorsun?" sorusunu yöneltti. Laboratuvar teknisyenliği mezunu olduğunu ifade eden genç kadının verdiği yanıt, Türkiye’deki milyonlarca üniversiteli işsizin sesi oldu:

"Ya torpilim mi var, Allah aşkına? Arkadaşım tarih öğretmeni, yine aynı markette çalışıyoruz. Biz doğru düzgün iş bulamayan zavallı gençleriz Müge Abla. Öyle yani durum içler acısı biliyorsunuz. 2021 mezunuyum, kaç tane hastane gezdim kapı kapı, kimse almadı."

TORPİL İSYANINA 'MAKAS' GELDİ

Gençlerin yaşadığı umutsuzluğu ve liyakat krizini çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bu ifadeler, programın internet versiyonunda sansürlendi. Yayıncı kuruluş ATV, programın videolarını dijital platformlarda paylaşırken "torpil" ve "içler acısı durum" ifadelerinin geçtiği kısımları keserek yayınladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Özellikle son yıllarda mülakat ve torpil iddialarıyla sarsılan kamuoyunda, bu sansür büyük tepki çekti. Kullanıcılar, üniversite mezunu bir gencin markette çalışmak zorunda kalmasının sansürlenerek gizlenemeyeceğini belirterek, yayıncı kuruluşu eleştiri yağmuruna tuttu.