Müge Anlı'da aranıyordu: Rüyasında öldüğünü gören Erdal Sakız ölü bulundu

21 Kasım 2022 Pazartesi, 16:37

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Erdal Sakız'ın kaybolmasıyla ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 gündür kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Erdal Sakız, Hendek ilçesinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

10 GÜNDÜR ARANIYORDU

Yaklaşık 10 gün önce Karasu'nun Kurudere Mahallesi'ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız, ailesinin ihbarı üzerine aranmaya başlandı.

Erdal Sakız, 19 Kasım'da Kurudere Mahallesi ile Hendek ilçe sınırı arasındaki Çam Dağı ormanlık alanda aracının içinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Baş ve göğüs kısmında kurşun yarası olduğu ayrıca elinden de tüfekle vurulduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Otomobilde de kurşun izlerine rastlanılan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Erdal Sakız'ın cesedi otopsi işlemleri sonrası bugün Kurudere Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ESKİ SEVGİLİSİ MÜGE ANLI'YA BAŞVURMUŞTU

Öte yandan Erdal Sakız'ın eski sevgilisi, kaybolduğunu duyunca onu aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.

Nergis isimli kadın, kaybolduğu günün sabahında Erdal Sakız'ın kendisine rüyasını anlattığını söylemişti. Sakız'ın rüyasında öldüğünü gördüğünü belirtip, "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dediğini aktarmıştı.