Müge Anlı programa neden geç çıktı? Müge Anlı'nın dudağına ne oldu?
Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlemek için ekran karşısına geçen seyirciler programın canlı yayında olmadığını fark etti. Seyirci ve izleyiciler programın neden yayın saatinde başlmadığını merak ederken beklenen açıklama Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı programa neden geç çıktı? Müge Anlı'nın dudağına ne oldu?
ATV ekranlarında hafta içi her sabah saat 10:00'da canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu sabah bant yayın ile programa başladı. Programı izleyenler neden canlı yayın yapılmadığını merak etti. Program ilerleyen dakikalarda canlı yayına geçerken açıklama Müge Anlı'dan geldi.
MÜGE ANLI PROGRAMA NEDEN GEÇ ÇIKTI?
Müge Anlı programa neden geç çıkıtğını açıkladı. Dudağındaki yara izi dikkat çeken Anlı seyircilere açıklama yaptı. Müge Anlı, 20 yıllık yayın hayatına ikinci kez geç kalmasının sebebinin geçirdiği bir kaza olduğunu söyledi.
MÜGE ANLI'NIN DUDAĞINA NE OLDU?
Müge Anlı açıklama yaparken dudağındaki yara izi dikkat çekti. Anlı, dudağındaki yara izi nedeniyle geç kaldığını belirtti. Anlı'nın köpeği Lokum ile oynarken köpeğinin dişinin dudağına geldiğini ve bu nedenle dudağında yara oluştuğunu açıkladı. Ben yine yayına geldim. Makyaj ile kapatırım diye düşündüm. Ama kan durmayınca arkadaşımı aradım sonra fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırıp geldim. "Köpeği ısırdı" falan diye yazmayın. Çocuğun da suçu yok, suç benim.
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