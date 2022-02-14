Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün görevine döndü

14 Şubat 2022 Pazartesi, 11:05

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün 6 Şubat’ta yaptırdığı Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 1 haftalık tedavi ve izolasyon sürecini evinde geçiren Gürün, bugün belediyeye gelerek görevine başladı.

İzolasyon süreci boyunca çalışmalarını evden sürdürdüğünü ifade eden Gürün, “1 haftalık COVİD-19 izolasyon sürecimizden sonra bugün tekrardan görevimize başladık. Hastalık sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Karantina biter bitmez görevimin başına geri döndüm. Evimde karantinada olduğumu duyarak arayan, soran, mesaj atan, güzel dilekleriyle yanımda olduklarını hissettiren, iyi dileklerini ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.