Muğla Büyükşehir Belediyesi 'keyfi zamma' geçit vermedi

10 Aralık 2021 Cuma, 20:28

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçtiğimiz günlerde 2 liradan satılan simide yapılan yüzde 50 zamma Menteşe Belediyesi dur dedi.

Menteşe’de 90 gramdan satılan simidin Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası tarafından yapılan yüzde 50 zam ile 3 liraya yükselmesi yurttaşların tepkisine neden olmuştu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Simit zammına tepki gösteren yurttaşların şikâyetlerini değerlendiren Menteşe Belediyesi, simit üretimi, dağıtımı ve satışı yapan işletmeleri denetleyerek 6 işyerine cezai işlem uyguladı.

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan incelemede Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası’nın simit fiyatına yaptığı zam kararını, Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı’nın onayı olmadan alındığı tespit edildi.

Menteşe Belediyesi ekipleri, 9 simit üretimi, dağıtımı ve satışı yapan işletmelerde gerçekleştirdiği denetimlerde 1 işletme hariç 3 liradan satış yaptıkları tespit edilen 6 işletmeye cezai işlem uyguladı. 2 işletmeye kapalı olduğu için denetim yapılamadı.

BELEDİYEDEN ÇAĞRI

Yapılan denetimlerde 90 gram simidin 2 liradan satılması gerektiği vurgulanırken, yurttaşların Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın onay verdiği pastane işletmeleri hariç 3 liradan simit satan satış noktalarını belediye zabıta ekiplerine bildirmeleri istendi.

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından yeni simit fiyatının belirlenmesine kadar, üretim yerlerinden dağıtım ve satışı yapılan işletmelere yönelik ilçe genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi.