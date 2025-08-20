Muğla'da park halindeki otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı!

Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Atakent Mahallesi yakınlarındaki park halindeki otomobilde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı.
İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yazlık sitelere doğru yönelmesi yürekleri ağza getirdi.
3 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ!
Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle sitelere ulaşmadan 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 dekar alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.