Muğla, marangoz atölyesi ile 5 milyon 506 bin lira tasarruf etti

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:40

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin modern araç gereçlerle donatarak kurduğu marangoz atölyesinde büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler dışarıdan hizmet almadan ve piyasanın altında maliyetle imal etti.

Düşük maliyetlerle imal edilen ürünler, usta ellerde tasarlanarak üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor.

YÜZDE 69 ORANINDA TASARRUF SAĞLANDI

Uzman personelin görev aldığı marangoz atölyesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı binalarda eskiyen dolap, mobilya, mutfak dolapları ve soyunma kabinleri gibi ahşap yerler yenilenirken, yeni binaların iç ahşap düzenlemelerini de dışarıdan temin etmeden belediye bünyesinden yapılıyor. Atölyede üretilen birbirinden güzel ürünler sayesinde büyükşehirin maliyetleri azaltılırken, en kaliteli ürünler Muğla’nın dört bir yanını süslüyor.

2014 yılından bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin marangoz atölyesinde piyasa fiyatı 7 milyon 995 bin TL maliyeti olan ürünler 2 milyon 489 bin lira maliyetle imal edilerek 5 milyon 506 bin TL’lik tasarruf elde edildi. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin marangoz atölyesinde piyasa fiyatının altında iş yapılarak yüzde 69 oranında tasarruf sağlandı.