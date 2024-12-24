Muğla merkezli 3 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 7 tutuklama

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 128 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 8 organizatörden 7'si tutuklandı.

Muğla merkezli 3 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 7 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:16

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris merkezli İzmir ve Manisa'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Aralık'ta gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tüfek, 49 fişek, 156 mermi, 1 av bıçağı, 2 bot ele geçirildi, 128 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör de gözaltına alındı.

7 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Süleyman Acar, Mehmet Angün, Süleyman Ölmez, Recep Bozkurt, Erdem Soydan, Muhammet Taş ve Mustafa Şarlatan tutuklandı, M.S.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 


Etiketler: #muğla #Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı

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