Polisin 'dur' ihtarına uymayan insan kaçakçıları kaza yaptı: 9 göçmen yakalandı
Edirne’de polisin "dur" ihtarına uymayan insan kaçakçısı şüphelinin kullandığı otomobil camii bahçesine uçarken, durdurulan diğer araçta ise 9 göçmen yakalandı.
Edirne’de polis ekipleri şüphelendikleri otomobilleri durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücüler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
Kaçan otomobillerden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çakır Ağa caminin bahçesine uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Bir diğer araç ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan 9 göçmen Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kovalamaca sonucu yakalanan insan kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.
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