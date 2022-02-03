Muğla'da 389 bin hanenin elektriğini çöpten üretiliyor

03 Şubat 2022 Perşembe, 13:50

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fethiye, Ortaca, Milas, Menteşe ve Marmaris kurulu katı atık düzenli depolama tesislerine 99 Milyon 603 bin kilowatt elektrik üretildi. 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik üretimi 250 kilowatt olarak hesaplandığında yaklaşık 389 bin 415 hanenin bir aylık elektrik üretimi çöpten sağlanmış oldu.

GÜRÜN: PROJELER DEVAM EDECEK

Elektrik üretiminin ülke genelinde büyük önem kazandığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, mümkün olan tüm imkanlarla elektrik üretimini arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Gürün, çöpün yanı sıra güneş enerji panelleri ile kurulu gücü arttırmak ve buradan da önemli bir elektrik üretimi sağlamak istediklerini vurgulayarak, “İl genelinde 5 merkezde kurduğumuz biyokütle enerji santralleri sayesinde önemli bir enerji üretimi sağlıyoruz. Bu şekilde hem çevreyi koruyoruz hem de elektrik üretiyoruz. Sadece çöp değil güneşten de elektrik üretimi için yeni projeler üretiyoruz. Malum ülkemizdeki elektrik fiyatları dolayısıyla bulduğumuz her enerji kaynağından elektrik üretme gibi bir düşünceye sahip oluyoruz. Bu nedenle yeni inşaatlarımızın çatılarına da güneş panelleri koyup buraların kendi enerjilerini karşılamasını sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları için projelerimiz devam edecek” dedi.