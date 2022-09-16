Muğla'da bir kuaför deniz paraşütünde saç kesti

16 Eylül 2022 Cuma, 15:51

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan 27 yaşındaki Nasuh Orhon, Ölüdeniz'de gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarında evlilik teklifi, müzik enstrümanı çalma ve kahve pişirme gibi farklı bir etkinliği deniz paraşütü ile yapmaya karar verdi.

Orhon, müşterisi Eda Güngör'ün de kabul etmesi üzerine, Çalış Plajı'ndan hareket eden tekneye bağlı deniz paraşütü (Parasailing) ile yerden 150 metre yükseğe havalandı.

Hızla ilerleyen teknenin peşindeki paraşütte müşterisinin saçlarını kesen Orhon'un bu performansı aksiyon kameralarıyla da görüntülendi.

Orhon, deniz paraşütünde saç kesimi yapma fikrini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştığında beğenildiğini belirten Orhon, "Farklı ve heyecanlı anlar yaşadık. Çok güzel yorumlar aldık. Beğenilmesi de bizi mutlu etti" dedi.

Eda Güngör ise daha önce hiç deniz paraşütüyle uçmadığını, ilk başta tedirgin olduğunu anlattı.

Havada heyecanlı dakikalar yaşadığını dile getiren Güngör, "Saçlarımı kestirmeyi düşünüyordum. Çok güzel oldu" ifadesini kullandı.