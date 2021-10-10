Muğla'da deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 17.03’te merkez üssü Ege Denizi olan Muğla’nın Datça ilçesinin 31.37 kilometre açığında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BİRÇOK MAHALDE HİSSEDİLDİ
Yerin 8.093 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra Yazı, Cumalı, Yaka, Sındı ve Mesudiye gibi kırsal mahallerde hafif şekilde hissedildi.
Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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