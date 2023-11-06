Muğla'da inşaat kazısında havan topu bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulunan havan topu kontrollü şekilde imha edildi.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:34
Muğla'da inşaat kazısında havan topu bulundu
Abone Ol google-news

Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'nde sabah saatlerinde inşaat çalışmaları yapan işçiler, kepçe ile toprağı kazdıkları sırada buldukları tamamen paslanmış patlayıcı maddeyi Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

Turunç Jandarma Karakolu ekipleri havan ve top mühimmatı olarak değerlendirilen menşei belli olmayan patlayıcıyı güvenli bir alana götürerek kontrollü bir şekilde imha etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Marmaris muğla havan topu havan mermisi

İlgili Haberler

Ukrayna'da Zaporijya cephesinde konuşlanan topçu ve havan topu sistemleri görüntülendi

Ukrayna'da Zaporijya cephesinde konuşlanan topçu ve havan topu sistemleri görüntülendi
Pakistan'da evde havan mermisi patladı: 5'i çocuk 8 ölü

Pakistan'da evde havan mermisi patladı: 5'i çocuk 8 ölü
Son dakika... Suriye’den atılan havan mermisi Şanlıurfa'ya düştü

Son dakika... Suriye’den atılan havan mermisi Şanlıurfa'ya düştü

En Çok Okunan Haberler