Muğla'da inşaat kazısında havan topu bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulunan havan topu kontrollü şekilde imha edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'nde sabah saatlerinde inşaat çalışmaları yapan işçiler, kepçe ile toprağı kazdıkları sırada buldukları tamamen paslanmış patlayıcı maddeyi Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.
Turunç Jandarma Karakolu ekipleri havan ve top mühimmatı olarak değerlendirilen menşei belli olmayan patlayıcıyı güvenli bir alana götürerek kontrollü bir şekilde imha etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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