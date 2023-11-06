Muğla'da inşaat kazısında havan topu bulundu

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:34

Güncelleme: 06.11.2023 - 13:34

Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'nde sabah saatlerinde inşaat çalışmaları yapan işçiler, kepçe ile toprağı kazdıkları sırada buldukları tamamen paslanmış patlayıcı maddeyi Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

Turunç Jandarma Karakolu ekipleri havan ve top mühimmatı olarak değerlendirilen menşei belli olmayan patlayıcıyı güvenli bir alana götürerek kontrollü bir şekilde imha etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.