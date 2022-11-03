Muğla'da isale hattı patladı! Mahalleyi su bastı

03 Kasım 2022 Perşembe, 15:33

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi’nde isale hattının patlamasıyla borudan çıkan su asfaltı yardı, tonlarca su dışarı çıktı.

Patlayan borudan çıkan su caddeye aktı, cadde adeta göle döndü. Cadde üzerinde faaliyet gösteren işletmeleri su bastı.

Patlama sonrası işyerlerinin yanı sıra Bitez’deki apartları da su bastığı öğrenildi. Belediye ekiplerince hatta giden su kesilip patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.