Muğla'da korkutan deprem, AFAD duyurdu

17 Ocak 2022 Pazartesi, 01:30

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 01.16'da yaşanan depremin derinliği 7.14 olarak ölçüldü.