Muğla'da korkutan deprem, AFAD duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2022 Pazartesi, 01:30
Muğla'da korkutan deprem, AFAD duyurdu
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AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 01.16'da yaşanan depremin derinliği 7.14 olarak ölçüldü.


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