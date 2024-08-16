Muğla'da makilik yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 12:48
Muğla'da makilik yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Lisesi yakınındaki makilikte, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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