Muğla'da midibüs kamyona çarptı: 4'ü ağır 34 yaralı

Muğla'da midibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 34 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:50
Muğla'da midibüs kamyona çarptı: 4'ü ağır 34 yaralı
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Muğla'da Göksel Kocabıyık'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesi'ne ait midibüs, Muğla-Yağatan karayolu Madenler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyona çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


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