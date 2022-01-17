Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale etti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

DHA
17 Ocak 2022 Pazartesi, 22:58
Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale etti
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Yatağan ilçesinin Kafaca-Kaplancık Mahallesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

1 DÖNÜMLÜK ORMAN KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yatağan Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale bulundu.

Rüzgarlı havaya rağmen alevler kısa sürede söndürülürken, 1 dönümlük kızılçam ormanı küle döndü.

Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili  soruşturma başlattı.


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