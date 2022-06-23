Muğla’da ormanlar yine yandı ciğerlerimiz kül oldu

23 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Muğla’da başlayan orman yangınında yine Türk Hava Kurumu (THK) uçakları yoktu! THK’nin denizden su ikmali yapabilen uçakları yerine bakanlık, kiraladığı 14 uçak ve 20 helikopterle yangına müdahale etti.

Orman Bakanlığı’nın İspanya’dan kiraladığı 14 adet Air Tractor tipi uçak denize inemiyor. Yalnızca havaalanlarından ikmal yapabiliyor. Bu gerçeği bakanlık yetkilileri halktan gizledi. İzmir Orman Bölge Müdürü uçakların denizden, gölden, barajdan su alabilmesinin yanı sıra karadan da hortum aracılığı ile dolum yapabildiğini söyledi.

Dün Cumhuriyet’te bu bilginin gerçek olmadığını, kiralanan uçakların denize inemeyeceğini, havaalanında 45 dakika süren dolum işlemi sonrasında uçabileceğini yazdım. Orman yangınlarına müdahalede saniyelerin bile önemi varken amfibi özelliği olmayan bu uçaklarla yangınların söndürülemeyeceğini anlattım.

Bakanlık yetkililerinin kamuoyuna yeni “Ateş Kuşları” olarak pazarlamaya çalıştığı uçaklar Muğla’da süren yangınlarda denizden su alamadığı için alevlere anında ve yeterli müdahale edemedi. Her bir uçağın havaalanına inip dolum yapıp kalkması bir saati buldu. Oysa THK uçaklarının denizden su alıp yangına müdahalesi ortalama yedi dakika sürüyordu...

İki gün süren yangında iç içe skandallar zinciri yaşandı ve bu gelişmeleri de Türkiye, Cumhuriyet’ten öğrendi. Bakanlık, “uçaklarımız havada” derken bu uçaklar arasında THK uçaklarının olmadığı bilgisini de sakladı. Kiralanan diğer uçakların da tıpkı yazdığımız gibi denizden değil havalimanından dolum yaptığına tanıklık ettik.

KÖTÜ AKP FİLMİ

Marmaris’in cennet ormanlarını yakan yangında yine kötü, hazırlıksız bir AKP filmi izledik... Amfibi özelliği olmayan 13’ü 3 tonluk Air Tractor, biri 8 tonluk Rus uçağı yetersiz kaldı. THK’nin hurda denilen uçaklarının yeniden uçması sevindiriciydi ancak bu son yangına “prosedürler” nedeni ile yetişemedi!

Marmaris’te yaşanan bu yazın ilk büyük yangınıydı... Üç yıldır onlarca haber ile uyardığımız Orman Bakanlığı’nın geçmişten ders alması, hazır olduğunu gördüğümüz THK uçaklarını uçurması, gece görüşü olan havadan yangın söndürme araçlarını filosuna katması ve kiralanan Air Tractor’leri “yeni Ateş Kuşları” diye anlatmaktan vazgeçmesi gerekiyor.