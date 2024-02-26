Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Tekirdağ Çerkezköy'de İstasyon Mahallesi'nde Y.İ.'nin kullandığı 34 FA 0163 plakalı otomobil, A.Z. idaresindeki 34 EAA 259 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile yolcu minibüsü ve otomobilde bulunan 15 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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