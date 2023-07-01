Muğla'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Ula ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin, yangının çıkışıyla ilgili araştırma yaptığı aktarıldı.
Muğla'nın Ula ilçesinde Karabörtlen-Ula karayolu Çiçekli mevkiinde, Ulaş Öksüz'ün kullandığı 48 VE 379 plakalı otomobilden, seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.
Öksüz, aracını park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil tamamen yandı.
Ekipler, yangının çıkışıyla ilgili araştırma yaptı.
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