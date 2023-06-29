Ağrı’da seyir halindeki tır yandı

Ağrı'da seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye tarafından söndürülen yangın hasara yol açtı.

AA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 16:48
Ağrı’da seyir halindeki tır yandı
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Erzurum-Ağrı karayolunda Hamdi Sağlam idaresindeki tırın ön kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın tırda hasara yol açtı.


Ağrı Ağrı Belediyesi TIR Yangın

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