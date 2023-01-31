Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dört ay süren istihbari çalışmalar sonucu, ‘Suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan Köyceğiz merkezli Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 14 şüpheli gözaltına alındı.
14 şüpheli tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Adli makamlarca 12 şüpheli ‘Suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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