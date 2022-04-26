Muhalefet liderlerinin son toplantısında gündem cumhurbaşkanı adayı tartışması oldu

26 Nisan 2022 Salı, 04:00

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisi genel başkanı, önceki gün dördüncü buluşmasını yaptı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ev sahipliğindeki toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aynı masada buluştu.

"SORUNLARI AŞARIZ"

Edinilen bilgilere göre liderler, toplantıda “6’lı masayı dağıtmak adına tuzak” olarak yorumladıkları Seçim Yasası’na karşı neler yapabileceklerini konuştu ve birlik mesajı verdi. Liderlerin buluşmada, “Türkiye tüm sorunlarını aşacak güce sahip ancak bunu mevcut iktidarla yapamaz. Vatandaşın sorunları her geçen gün ağırlaşıyor, biz bütün bu sorunları birlikte aşacağız” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

İLKELER KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ele alan liderler, “Birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz” açıklamasını yaptı. “Liderlerin seçime kadar adayın ismini açıklamayı düşünmedikleri yönündeki kararını yineledikleri, adayın isminin değil ilkelerinin, tarifinin konuşulması gerektiği” belirtildi. Toplantıda konuya ilişkin, “İlkelerin belirlenmesi en önemli konu; tarafsız, partiler üstü, uzlaşımcı, devleti temsil edebilecek bir kişi aday olmalı” yorumlarının yapıldığı kaydedildi.

EKONOMiK ADIMLAR

Liderlerin buluşmasında “Siyasi Ahlak Yasası” tasarısına yönelik çalışmalar yapılması konusunda da ortak karar alındı. Ekonominin de önemli bir gündem maddesi olduğu buluşmada liderler, “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra ülkenin içinde bulunduğu kötü ekonomi koşullarını düzeltmek için atılacak adımların altyapısının seçim öncesinden hazırlanması gerektiğine ilişkin” değerlendirmede bulundu. Bu kapsamda, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci için çalışacak grup, Bilkent Deklarasyonu’nda yer alan “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığının sağlanması için yasal ve yapısal önlemler alınacak, bankanın araç ve operasyon bağımsızlığı siyasi müdahalelere karşı korunacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikasının uygulanmasında tek karar mercii olacak” gibi maddelerde verilen sözlerin gerçekleşmesi için nasıl yasal bir altyapının hazırlanabileceği üzerine konuşacak.

NELER YAPILABiLiR?

Tüm partiler bu konuda kendi içlerinde yaptıkları çalışmaları masaya getirecek. Ayrıca muhalefetin, bugün toplanmadığı için eleştirdiği Ekonomik ve Sosyal Konsey’in daha aktif olması için ne yapılabileceği ve iktidarın kapattığı Devlet Planlama Teşkilatı gibi bir kurumun kurulması için neler yapılabileceği de partilerin kurmaylarından oluşan çalışma grubunca değerlendirilecek.

ABD’YE SÖZDE ‘SOYKIRIM’ TEPKİSİ

Liderlerin, HDP’li Garo Paylan’ın sözde Ermeni soykırımının tanınması için verdiği yasa teklifi gündemdeyken açıklamada ABD’ye sözde “soykırım” konusunda tepki göstermesi dikkat çekti. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “ABD Başkanı Joe Biden’ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene ‘soykırım’ ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz.”