Muhammed Nur Kasadar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı!
Bayrampaşa'da parçalara ayrılmış cansız bedeni derin dondurucuda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nuh Kasadar'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde Hakan Öztürk tarafından vahşice öldürülen Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) alındı.
Muhammed Nuh Kasadar'ın, Fatih Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği bildirildi.
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