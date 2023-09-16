Dilan Polat, ev ve işyerlerinin önüne yardım istemek için gelenlere öfke kustu: 'Haddinizi bilin, tüm Türkiye’ye ben yetişemem ki'

Yayınlanma: 16.09.2023 - 12:20

Güncelleme: 16.09.2023 - 14:31

Kendi isteğiyle hayatının her ayrıntısını, lüks içindeki yaşantısını paylaşan Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor.

Polat ailesinin zenginliklerinin kaynağı bilinmezken, Dilan Polat güzellik merkezleri olduğunu ve eşinin ticaretle uğraştığını ileri sürmüştü.

Son olarak eşi Engin Polat'ın kendisine uçak kiralamasıyla gündeme gelen Dilan Polat, kendisinden yardım istemek için evine ve işyerlerine gelenlere çok sert çıktı.

"HADDİNİZİ BİLİN, SANKİ DEVLETİ BEN YÖNETİYORUM"

Kişisel Instagram hesabından bir video paylaşan paylaşan Polat, yardım istemek için evine gelen kişiye ateş püskürdü.

"Evime nasıl geliyorsunuz? Haddinizi bilin. Tüm Türkiye’ye ben yetişemem ki" diyen Polat, "Sanki devleti ben yönetiyorum" dedi.

Sinirlenen Polat, "Evime nasıl geliyorsunuz? Haddinizi bilin. Vakıf kurmuşuz git vakıfa. İşyerimin önünü keserler, vaktim olmaz bir yere yetişmeye çalışırım kafamı çeviririm egoist bu derler. Kaç kişiye yetişeceğim. Benim evime nasıl gelebiliyorsunuz. Urfa’ya gidiyorum bugün hiç bilmediğim bir insana para götürmeye gidiyorum. Ben zaten yapıyorum" dedi.