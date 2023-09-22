Dilan Polat servetinin kaynağını açıkladı: 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?'
Lüks yaşantısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat katıldığı canlı yayında söyledikleriyle yine gündem oldu. Yayına altın tozu getiren Polat "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunun sorulmasının üzerine servetini nasıl elde ettiğini açıkladı.
Kendi isteğiyle hayatının her ayrıntısını, lüks içindeki
yaşantısını paylaşan Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor.
Polat ailesinin zenginliklerinin kaynağı bilinmezken, Dilan
Polat güzellik merkezleri olduğunu ve eşinin ticaretle uğraştığını ileri
sürmüştü.
Son olarak eşi Engin Polat'ın kendisine uçak kiralamasıyla
gündeme gelen Dilan Polat, katıldığı canlı yayında hayatına dair merak edilen
soruları yanıtladı.
KOMBİNİ 350 BİN TL
Dilan Polat, Müge ve Gülşen'in sorusu üzerine üzerindeki kombininin
toplam '350 bin TL' olduğunu söyledi.
TÜRK KAHVESİNİ ALTIN TOZUYLA İÇTİ
Çantasından altınlı kahve fincanlarını çıkaran Dilan Polat,
kahvesini de yanında getirdiği altın tozuyla içti. Polat, 'Türk kahvemi altın
tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum' diye konuştu.
"NE OLDU DA BU KADAR PARAYI BULDUNUZ?"
İkinci Sayfa sunucularından olan Müge’nin "Herkes şunu
merak ediyor. Yola çıktığınızda eşinin çok fazla parası yok, sende de belirli.
Siz ne oldu da bu kadar parayı buldunuz? Bu değirmenin suyu nereden
geliyor?" diye sormasının üzerine Dilan Polat şu açıklamayı yaptı:
"Aslında bu değirmenin suyu bir anda gelmiyor. Biz
Engin'le 18 yıl oldu tanışalı. Evet çok küçükken güzel işler başaramadık ancak
biz evlendikten sonra çok çalıştık. Engin ticaret adamı. Benim hayatım boyunca
kötü günlerim olmadı. Ben zaten istediğim yere gidiyordum.”
"DAYIM ÇOK BİLİNMİŞ BİR İŞ ADAMI"
Polat, “Benim dayım zaten çok bilinmiş bir iş adamı. Gebze'de
fabrikası var, birçok inşaat yapıyor. Engin askerden geldikten sonra dayım onda
o ışığı gördü. Engin çok başarılı ve tuttuğunu koparan bir adam. Ona birkaç iş
verdi. Engin alüminyum dış cephe işine girdi" diye konuştu.
"YANİ BİR EL DEĞDİ HAYATINA..."
Gülşen'in "Yani bir el değdi hayatına. Engin durup
dururken Engin olmadı" demesinin üzerine Dilan Polat "Tabii ki, sana
bir proje verildiğinde paran olması gerekiyor. Ama biz aile desteği aldığımız
için biraz dayımdan, biraz Engin'in ailesinden bu projeyi alabildik. Engin o
zaman 21 yaşında filandı. İlahiyat fakültesinin dış cephesini düzenledi. O
dönemin parasıyla dünyanın parasını kazandı. Onun üstüne başka projeler de
aldı" dedi.
"GÜLŞEN, DEMET AKALIN, EBRU DESTAN..."
"Ben o dönem doğum fotoğrafçılığı yapıyordum" diyen
Dilan Polat açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Böyle böyle derken istediğimiz arabayı aldık. Sonra ben güzellik merkezi açmak istediğimi söyledim. Şimdi dünya çapında şubelerimiz var. Kapının önünde kuyruk oldu. Ben doğum fotoğrafçılığı yaparken Gülşen'in, Ebru Destan'ın, Demet Akalın'ın ve birçok ünlü ismin fotoğraflarını çektim. Sosyal medya benim reklam kapım oldu. 10 kazanıyorsam 2'sini, 3'ünü reklama yatırdım. Sonra bir makinede sorun yaşadık. Engin o makineyi bize üretti. Bizim makine parkurumuzu Engin kurdu. Böylece biz sadece şube değil makine de sunmaya başladık."
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