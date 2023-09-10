Dilan Polat'tan Cüneyt Özdemir'e yanıt: 'Konuşacaksan ülkemize katkımızı konuş'
Son olarak eşi Engin Polat'ın kendisine uçak kiralamasıyla gündeme gelen, lüks hayatı ve paylaşımlarıyla konuşulan Dilan Polat; kendisini sert sözlerle eleştiren gazeteci Cüneyt Özdemir'e yanıt verdi. Özdemir, Polat çiftinin hayatı için "Zenginlik pornografisi" ifadesini kullanmıştı.
Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle tanınan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın 'uçak' görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi.
Kazancının nereden geldiği ve nasıl elde edildiği üzerine sosyal medyada başlayan
tartışmalar üzerine Engin Polat, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, kalabalık
bir işletmenin havuzunun başında çektiği bir video ile uçak almadıklarını, sadece
kiraladıklarını açıkladı.
Uçak iddialarının ardından Dilat Polat da sosyal medya
hesabından bir açıklama yaptı.
Uçağı sadece kiraladıklarını ancak isteseler satın da
alabileceklerini söyleyen Polat, "Bizim paramız yine züğürtlerin çenesini
yormuş" dedi.
ÖZDEMİR: BU SEVİYEYE İLK KEZ TANIK OLUYORUM
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Polat’ın bu paylaşımına tepki
gösterdi.
"Biraz önce Instagram'da bir story'de 'Benim param siz
züğürtlerin çenesini yordu' diyerek kendisini izleyenlere tüküren bir fenomen
gördüm" diyen Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye gibi ekonomik krizin ortasında, neredeyse bir
Survivor yarışmasındaymış gibi milyonlarca insanın var olma mücadelesi verdiği
bir ülkede lüks arabaları, uçakları teşhir etmenin adı sonradan görmelik de
değil 'zenginlik pornografisidir'. Ülkenin yarısı asgari ücrete mahkum olmuşken
buna tepki gösteren insanları 'züğürtler' olarak aşağılayıp suratlarına
tükürmenin adı nedir? Onu (ilk kez gördüğüm için) bilemiyorum. Milyonları
milyarları olan çok insan tanıdım ama bu seviyeye ilk kez tanık oluyorum.
Zenginlik para kazanmak değil onu harcamayı bilmektir!
Son bir hatırlatma, bugün 'züğürtler' deyip, o suratlarına tükürdüğünüz insanlar sayesinde bu paraları kazandınız, umarım bir gün tersine tanık olmazsınız!"
DİLAN POLAT: KONUŞACAKSAN ÜLKEMİZE KATKIMIZI KONUŞ
Özdemir’in yorumunun gündem olmasının ardından Dilan Polat’tan söz konusu ifadelere yanıt geldi.
Instagram’dan yaptığı açıklamayla isim
vermeden Özdemir’e seslenen Polat, şu sözleri kullandı:
“Biri çıkmış demiş ki ‘Zenginlik parayı harcamak değil, onu
nasıl harcadığını bilmektir’ falan… Hah… 17-19 yaşında evlenip de yuva kurmuş,
bugünlere el ele birlikte gelmiş insanlara da parayı nasıl harcayacağını,
parayı nasıl nereye nasıl kullanacağını öğretemezsin. Katmer katmer ticaret
yapmış, tamamen zekasını kullanarak bugünlere gelmiş bir çifte de bunu söylemezsin.
Ayrıca çok konuşacaksan, konuşacağın çok şey var; edilen yardımlar, güzellikler,
ülkemize katkımız… Bunları konuş, okay?”
Açıklamasının devamında kendisine yönelik eleştirilere yanıt vermeye devam eden Polat, "Şimdi paramız bitti, paramızı nasıl kullanacağımızı bize öğretmeler falan başladı. Bir beyefendi de çıkmış bunu söylemiş. 33 yaşındayım, 35 yaşında eşim. 18 senedir birlikteyiz, 18 senedir el ele, biz kendi ticaretimizi kurup bugünlere geldik ve sen bile bugün bizim paramızı konuşuyorsun. Bence bize ‘para nasıl katlanır, para nasıl harcanır, para nasıl tutulur, para nasıl büyütülür’ü öğretme. Eğer sen bize onu öğretiyor olsaydın, sen burada, biz orada olurduk. Çok rica edeceğim, herkes haddini hukukunu bilsin" diye konuştu.
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