Dilan Polat'tan Cüneyt Özdemir'e yanıt: 'Konuşacaksan ülkemize katkımızı konuş'

Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:08

Güncelleme: 10.09.2023 - 15:08

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle tanınan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın 'uçak' görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi.

Kazancının nereden geldiği ve nasıl elde edildiği üzerine sosyal medyada başlayan tartışmalar üzerine Engin Polat, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, kalabalık bir işletmenin havuzunun başında çektiği bir video ile uçak almadıklarını, sadece kiraladıklarını açıkladı.

Uçak iddialarının ardından Dilat Polat da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uçağı sadece kiraladıklarını ancak isteseler satın da alabileceklerini söyleyen Polat, "Bizim paramız yine züğürtlerin çenesini yormuş" dedi.

ÖZDEMİR: BU SEVİYEYE İLK KEZ TANIK OLUYORUM

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Polat’ın bu paylaşımına tepki gösterdi.

"Biraz önce Instagram'da bir story'de 'Benim param siz züğürtlerin çenesini yordu' diyerek kendisini izleyenlere tüküren bir fenomen gördüm" diyen Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye gibi ekonomik krizin ortasında, neredeyse bir Survivor yarışmasındaymış gibi milyonlarca insanın var olma mücadelesi verdiği bir ülkede lüks arabaları, uçakları teşhir etmenin adı sonradan görmelik de değil 'zenginlik pornografisidir'. Ülkenin yarısı asgari ücrete mahkum olmuşken buna tepki gösteren insanları 'züğürtler' olarak aşağılayıp suratlarına tükürmenin adı nedir? Onu (ilk kez gördüğüm için) bilemiyorum. Milyonları milyarları olan çok insan tanıdım ama bu seviyeye ilk kez tanık oluyorum. Zenginlik para kazanmak değil onu harcamayı bilmektir!

Son bir hatırlatma, bugün 'züğürtler' deyip, o suratlarına tükürdüğünüz insanlar sayesinde bu paraları kazandınız, umarım bir gün tersine tanık olmazsınız!"

DİLAN POLAT: KONUŞACAKSAN ÜLKEMİZE KATKIMIZI KONUŞ

Özdemir’in yorumunun gündem olmasının ardından Dilan Polat’tan söz konusu ifadelere yanıt geldi.

Instagram’dan yaptığı açıklamayla isim vermeden Özdemir’e seslenen Polat, şu sözleri kullandı:

“Biri çıkmış demiş ki ‘Zenginlik parayı harcamak değil, onu nasıl harcadığını bilmektir’ falan… Hah… 17-19 yaşında evlenip de yuva kurmuş, bugünlere el ele birlikte gelmiş insanlara da parayı nasıl harcayacağını, parayı nasıl nereye nasıl kullanacağını öğretemezsin. Katmer katmer ticaret yapmış, tamamen zekasını kullanarak bugünlere gelmiş bir çifte de bunu söylemezsin. Ayrıca çok konuşacaksan, konuşacağın çok şey var; edilen yardımlar, güzellikler, ülkemize katkımız… Bunları konuş, okay?”

Açıklamasının devamında kendisine yönelik eleştirilere yanıt vermeye devam eden Polat,diye konuştu.